李强：要听得见听得进企业的呼声

中国国务院总理李强星期五（8月16日）主持召开国务院第五次全体会议时强调，要不断优化政府与企业常态化沟通交流机制，听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难。

根据新华社报道，李强在会上强调，要深刻领悟中共总书记习近平关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，坚决落实中共中央进一步全面深化改革部署。要以经济体制改革为牵引，聚焦财税体制改革、建设全国统一大市场、推进新型城镇化等重点领域攻坚突破，提升改革成效。要加强集成联动，打好组合拳，推动各项改革举措同向发力，系统性解决一些重大问题。各地区各部门要强化全局意识，上下协同、条块结合，精准高效推动改革走深走实。

李强强调，要咬定目标不放松，下大力气增强经济持续回升向好态势。要更加有力扩大内需，以提振消费为重点，针对性采取措施，畅通经济循环。促消费要重点抓好增长性、带动性强的领域，加快服务消费扩容提质，有效促进大宗消费，根据不同群体需求制定差异化支持政策，充分释放消费潜力。扩投资要发挥好政府投资带动作用，落实好支持民间投资各项政策，扩大地方政府专项债券用作资本金的领域、规模、比例，撬动更广泛的社会投资。

他说，要不断优化政府与企业常态化沟通交流机制，听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难。要因地制宜发展新质生产力，支持新技术新产品推广应用、迭代升级，深入推进数字化转型，鼓励地方立足特色打造优势产业。

李强指出，要主动应变扩大高水平对外开放，拓展绿色贸易、跨境电商等新的外贸增长点，支持企业开拓多元化市场，更大力度吸引和利用外资，进一步提升外资服务水平。要努力提高政府工作法治化水平。各级政府要坚持依法行政，优化执法方式，着力降低行政成本、提高行政效能。行政执法要以维护社会主义市场经济秩序为根本目标，对乱检查、乱罚款等问题要及时制止和纠正，以良好营商环境促进各类经营主体创新发展。