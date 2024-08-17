大陆国台办副主任仇开明：增强统一定力和决心

中国大陆国台办副主任仇开明在两岸关系研讨会上指出，要在深刻揭密“台独史观”荒谬荒唐的同时，增强统一定力，增强统一的信心和决心。

综合台湾联合报、中时新闻网报道，大陆国台办旗下智库海峡两岸关系研究中心主办的2024两岸关系研讨会登场，邀请两岸学者和各界代表约160人出席。

仇开明星期六（8月17日）在开幕式致词时分享三点心得，一是要以国家前途为先，坚定守护台海和平稳定；二是要以同胞福祉为念，坚定推动两岸的交流合作；三是要以民族利益为重，坚定实现中华民族伟大复兴。

仇开明抨击，赖清德上台以来，顽固坚持台独分裂立场，恶意煽动两岸对立对抗，阻挠限制两岸的交流合作，妄图倚外谋独、倚武谋独，破坏台海和平，严重挑衅一个中国原则，大陆对此绝不姑息，坚决反制。

他接着说，大陆不久前推出惩治“台独”顽固分子的司法文件，民进党当局和一些“台独”政客故意将广大台湾民众与极少数“台独”顽固分子混为一谈，其转移焦点和抹黑是绝不可能成功的，希望大家坚持体现一个中国原则的九二共识，坚决反对“台独”和外来干涉。

仇开明提及，无论台海形势如何变化，大陆照顾两岸同胞的初衷不改、诚意不减。大陆推出支持福建建设两岸融合发展示范区的意见等措施，将继续坚持为两岸同胞谋利造福的理念初衷，坚持推动两岸关系走亲走好的政治导向。欢迎更多台湾民众，尤其是广大台湾青年加入到两岸交流合作中来。

他最后说，两岸同胞同属中华民族，理应筑牢中华民族共同体，同心共创民族复兴的美好未来。他批评，“台独势力是把头埋到沙子里面，坐井观天”，“挟洋谋独自我催眠”，要在深刻揭密“台独史观”的荒唐荒谬的同时，增强统一定力，增强祖国必须统一、也必然统一的信心和决心。

今年的两岸关系研讨会于8月17日至18日在山东青岛举行，主题为“铸牢民族认同 共促民族复兴”，讨论“‘台独史观’的谬误与危害”、“摒除‘台独史观’，守牢共同精神家园”两大议题。