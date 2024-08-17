港体育学院院长：运动员资助需与成绩挂勾 公帑要用得其所

香港运动员在本届巴黎奥运上取得2金2铜的佳绩，运动培训及待遇是否合理等问题，引起港人关注。香港体育学院院长蔡玉坤认为，精英运动员资助机制合理，需要与成绩挂勾，公帑要用得其所。

综合星岛日报和香港电台报道，蔡玉坤星期六（8月17日）在电台节目说，每个人对精英运动员资助额问题有不同看法，运动员并非体院员工，资助额并非薪水，初心是沿于当年体育较不被重视，及出路较少，遂提供一个机制，让运动员发挥所长，专注发展。

他说，这项计划是按运动员比赛成绩，将资助划分成6个等级，全世界都没有如此细分，当中第6级约7000元（港元，下同，约1181新元）资助是入门级，可以简称是学徒制，给予的资助让运动员专心训练。

此外，体院也会提供其他配套，如饮食及住宿等，也会支援运动员的学费、训练、装备、比赛、生活技能，补习等，目前提供给运动员的拨款超过9亿元，蔡玉坤强调有关拨款及支援都是以运动员为重心。

蔡玉坤还说，7000多元是入门版，要获第6级资助门槛并不高，运动员在比赛中打出成绩就能逐步增加资助，一般两三年就能升级。

他以跆拳道代表卢蔚丰为例，在奥运前的资助是第5级约1.1至1.3万元，虽然不算高，但在奥运夺得第7名的成绩后，在下年度资助已可提升至3.2万元。他说，因为相关资助是运用公帑，一定要有机制及与成绩挂勾以用得其所，“钱不可能是无限的”。

被问到会否有运动员因资助额问题而放弃运动员生涯，蔡玉坤坦言一定会有人放弃，但趋势不多，他强调会尽量协助运动员，包括为他们做好生涯规划。精英培训是汰弱留强，有如“金字塔”，越上越高。