唐山市原副市长曹全民被查

中国河北省唐山市原副市长曹全民官宣被查，成为过去四个月河北省纪委监委通报落马、与唐山有关的第11个省管干部。

河北省纪委监委网站星期五（8月16日）晚间通报，唐山市一级巡视员曹全民涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年60岁的曹全民是河北唐山人，研究生学历，工学硕士。曹全民1988年从浙江大学研究生院环境工程专业毕业后，进入唐山市环境检测中心站工作，后调入唐山市环境保护局，1992年起历任环境保护局管理科副主任科员、综合计划处副处长和副局长等职务。2002年2月至2003年3月，曹全民获任唐山市古冶区委副书记、区长，此后转任唐山市路南区委副书记、区长，2007年5月获任命为路北区委书记。

2011年2月，曹全民升任唐山市副市长、党组成员，跻身副厅级干部。曹全民担任唐山市副市长超过10年。2021年8月，唐山市第十六届人民代表大会第一次会议举行政府换届选举，曹全民已不在副市长名单中。当时，曹全民在出席公务活动时，职务前已加上唐山市一级巡视员头衔。

查阅河北省纪委监委网站消息，从4月5日起至今，连同曹全民在内，唐山市已有11名省管干部被查。此前落马、与唐山市有关的省管干部，包括唐山市委常委、宣传部部长李丽、河北省委统战部常务副部长和春军、唐山市副市长李建忠与郝志军，以及唐山市人大常委会原主任郭彦洪和唐山市人大常委会党组书记、主任杨洁等。