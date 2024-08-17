河南汝州市卫健委：疾控中心被清退41人的招聘过程违规违纪

中国河南省汝州市官方通报，当地疾控中心被清退41人的招聘过程存在违规违纪问题。

针对媒体和网民关注的汝州市“2022年公开招聘的疾控中心工作人员遭清退”一事，河南省汝州市卫生健康委员会星期六（8月17日）在微信公众号“健康汝州”通报，汝州人才交流中心2022年8月启动公开招聘疾控中心工作人员工作，后因疫情等原因，招聘工作暂时搁置。

据通报，汝州人才交流中心今年2月1日至7日对拟聘用人员共41人进行公示期间，有关部门陆续收到举报，反映该招聘存在违规违纪问题。平顶山市纪委监委联合汝州市纪委监委随后对该问题进行调查。

通报称，经核实，汝州疾控中心在公开招聘过程中，存在招聘方案未经上级主管部门批准、违规设置限制性指定性报考资格条件等问题，违反了人社部门关于事业单位公开招聘的规定，该次招聘方案无效，结果予以作废。相关责任单位、责任领导、责任人已受到严肃的党纪政务处分和组织处理。

据新黄河此前报道，有网民在社交平台发布信息称，包括其本人在内共计41名考生经笔试、面试、体检、考察后，在2024年2月初进入河南省汝州市疾病预防控制中心工作，没想到在入职四个多月后却接到单位领导“考试作废并要求其自愿离职”的口头通知，引发关注。