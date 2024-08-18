中国水利部针对新疆启动洪水防御Ⅳ级应急响应

新疆维吾尔自治区伊犁河出现明显涨水过程，中国水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

据新华社报道，记者星期六（8月17日）从水利部了解到，水利部当天中午12时启动针对新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团的洪水防御Ⅳ级应急响应，指导地方做好强降雨防范应对工作。

中国水利部当天发布汛情通报，16日早上8时至17日早上8时，新疆、黑龙江、广东、云南新增五条中小河流发生超警洪水。据预报，17日至19日，西北、华北、华南局部将发生强降雨过程。受其影响，伊犁河干流及支流夏塔河、库克苏河、巩乃斯河、喀什河，艾比湖水系博尔塔拉河，海河流域漳卫河、子牙河、大清河、永定河、北三河、滦河，洞庭湖水系湘江，珠江流域东江、北江、韩江等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水。

针对相关雨情和汛情，水利部启动针对新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团的洪水防御Ⅳ级应急响应；向北京、天津、河北、广东、广西、湖南六个省份的水利部门发出通知，要求加强监测预报预警、水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御；向河北、山西、湖南、广东、陕西五个省份发出“一省一单”靶向预警，及时提醒有关地方做好监测预警和人员转移避险等工作。