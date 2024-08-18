男子打1400公里顺风车从北京赴湖南逃单被行拘

中国一名男子打1400公里顺风车从北京前往湖南张家界后逃单，被警方行政拘留。

中国《北京青年报》星期六（8月17日）报道，嫌犯蔡某通过手机在“哈啰”平台下单搭乘刘先生的哈啰顺风车，从北京市大兴区至张家界慈利县，平台约定价格为2263.6元（人民币，下同，415新元）。

不过，蔡某发现刘先生未在平台点击确认上车后，偷偷取消了订单，到达目的地后逃单消失。刘先生于是报警求助。

慈利县公安局鲤鱼桥派出所接到求助后迅速展开工作，通过视频追踪发现蔡某已搭乘滴滴离开慈利。民警之后通过多方工作找到蔡某的相关信息，因蔡某已身在杭州，民警多次电话联系蔡某。蔡某否认自己逃单，并声称双方因车费产生了分歧未能达成一致才离开。

民警通过协调要求蔡某支付双方认可的车费2200元，蔡某假意同意，却迟迟不见行动，之后甚至拒绝与民警沟通。民警于是敦促蔡某前来慈利县接受公安机关调查。

经询问，蔡某如实交代了他通过手机在“哈啰”平台下单搭乘刘先生的顺风车从北京市大兴区至慈利县后故意逃单的违法行为。刘先生的损失2200元已被追回，蔡某已被慈利县公安局予以行政拘留。

九派新闻早前报道，刘先生发视频申诉蔡某逃单。

刘先生尝试给男子打电话，发现是空号，也曾在微信上多次催促男子付清车费无果，男子以自己银行卡被封，手上没钱等为由推脱，并将刘先生微信拉黑。

刘师傅称，此事曝光后，失联许久的男子才主动打来电话向他承认错误，希望他不要把事情闹大，表示愿意给2000元。刘师傅要求男子按平台要求一并付清，包括预付款2263.2元，及高速费600多元，男子再次以没钱为由拒绝付款。