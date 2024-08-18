柯文哲据报为民众党团平衡不开铡黄珊珊

台湾民众党中评会星期五（8月16日）针对竞选总干事黄珊珊惩处案无结论后，当地媒体引述党内人士报道，党主席柯文哲不开铡黄珊珊，是为了党团平衡。

台湾《联合报》星期天（18日）引述消息人士报道，民众党中评会委员接到不少党内人士来电，认为黄珊珊对党伤害这么大，希望中评会一定要公正处理，否则难平息党内众怒，但柯文哲犹豫不决，迟不开铡黄珊珊，反而暂缓处理，被党内认为是为自己设防火墙。

民众党陷入政治献金争议，民众党中评会星期五讨论黄珊珊、竞选财务长李文宗惩处案，没有结论，暂定本周再处理。

民众党在中评会上决议，将在这个星期邀请黄珊珊、李文宗及会计师端木正到场说明，后续再进行议处。黄珊珊在中评会开会前发文称，除了致歉深省之外，也会积极配合调查。

相关人士称，民众党假帐疑云能否止血，目前看来关键在柯文哲能否决断处理黄珊珊，并说党内相关建议都已摆在柯的桌上，有人甚至当面告诉柯，是要挥泪斩马谡，还是直接把孔明拖出去？民众党内对黄珊珊不满声浪高，若不开铡恐难平息党内众怒。

也有民众党人士分析，柯文哲自己也要评估，民众党目前有八席立委，若开铡黄珊珊等于失去一名有论述能力的战将，且黄珊珊不担任不分区立委后，黄国昌将掌握民众党团一切主导权，民众党恐一不小心向蓝营过度倾斜，“黄珊珊是能维持柯文哲、黄国昌恐怖平衡的棋子”，挥泪斩黄珊珊是好是坏，也是柯文哲必须评估的。

柯文哲星期六（17日）说，该处分要处分，当然有政治责任，但是也不是说一次就把人家全部干掉，这也不对，强调回归到责任问题，并说要请辞走人最简单，有时候要留下来善后比较困难。