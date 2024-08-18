中国体操协会表态支持打击体育领域饭圈违法犯罪行为

中国官方誓言严厉打击涉体育领域饭圈违法犯罪行为后，除了中国乒乓球协会之外，中国体操协会也表态坚决支持打击整治这一行为。

中国体操协会星期六（8月17日）在微信公众号发声明指以饭圈形态编造谣言、传播不实信息、煽动网民情绪，对运动员、教练员及管理人员进行辱骂、诋毁、诽谤等恶意行为，给相关人员的工作、生活和家庭造成了极其负面的影响，“也干扰和破坏了中国体操队始终秉承的‘团结一心、祖国至上’的光荣传统和和谐氛围”。

协会警告，针对在网络空间和其他公共场所对中国体操队及其成员进行侮辱造谣、断章取义、恶意揣测等行为，协会将收集证据，并保留追究相关组织和人员法律责任的权利。

本月举行的巴黎奥运会乒乓女单决赛出现不和谐的一幕。现场有大量中国选手孙颖莎的粉丝，他们带着灯牌、海报，发出震耳欲聋的尖叫声，孙颖莎和另一名中国选手陈梦都受到干扰，几次不得不暂缓发球。

当陈梦发球或得分时，孙颖莎的粉丝发出嘘声、大声喝倒彩，还有球迷疑似向她竖中指。赛后陈梦上台领奖时，现场很多球迷仍然狂嘘并大喊孙颖莎的名字。孙颖莎球迷的现场表现，再次引起对体育饭圈化的讨论。

公安部星期四（15日）公布四起打击整治涉体育领域饭圈违法犯罪典型案例，并强调公安机关网安部门将继续强化工作举措，依法严厉打击涉体育领域饭圈违法犯罪行为。

央视新闻星期六发文称，非法获取运动员行程信息，跟踪偷拍非法入室，在赛场上做出不雅手势，畸形饭圈正在不断侵蚀体育领域，体育饭圈这些年越来越离谱，并举例称中国羽毛球队8月7日乘班机回国，运动员王昶一下飞机就被一众粉丝围堵，王昶不得不在机场“加练”，一路狂奔试图甩开粉丝。

文章称，畸形的饭圈行为，不仅频频打扰运动员的正常生活训练，还催生出一条黑灰产业链。

央视新闻指出，运动员个人信息明码标价，奥运期间在社交平台随便一搜，就能找到大量被公开兜售的运动员照片。

文章称：“饭圈‘代拍’已然成了一种‘职业’，‘代拍’们围追堵截运动员，私自兜售运动员的照片，严重侵犯了他们的肖像权。”

文章续称，与之配套的，还有人专门出售各运动员的航班号、入住酒店、出行安排等个人信息。