越共总书记苏林访华首站广州 将寻访胡志明革命足迹

越共总书记、越南国家主席苏林星期天（8月18日）早上抵达广州，开启三天访华行程。

据中国央视新闻报道，苏林早上9时25分乘专机抵达广州。在广州期间，苏林计划寻访越南领导人胡志明在中国开展革命活动的红色足迹，并将同中越友好人士交流互动。

苏林应中共总书记、中国国家主席习近平邀请，于8月18日至20日赴华国事访问。

中国外交部早前介绍，习近平将同苏林会谈，总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁也将分别同他会见。

中国外交部说，中越双方正在加紧落实习近平去年底访越成果，具有战略意义的中越命运共同体建设实现良好开局。苏林就任后将中国作为出访的首个国家，充分体现对发展中越两党两国关系的高度重视。

中越寻求加强贸易之际，强化铁路联系预计将是两国最高层会见的重要议程之一。

越通社报道，陪同苏林出访的有：越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战；中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴；中央政治局委员、国防部长潘文江大将；中央政治局委员、公安部部长梁三光上将；中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠；中央委员、政府副总理陈流光；中央委员、国会副主席阮克定以及作为部分中央机关领导人的中央委员。