不理会党内要求黄珊珊辞职声浪　柯文哲委任黄主责善后

台湾民众党主席柯文哲陷入政治献金争议，他委任黄珊珊主责善后小组，民众党也将启动四项党务改革。

综合联合新闻网和《上报》报道，柯文哲星期天（8月18日）出席台南“众心云集创业论坛”活动前，接受记者采访。

对于政治献金风暴，柯文哲列出民众党接下来的四项党务改革，第一是重启财务监督委员会，第二是建立长期合作律师团，第三是建立紧急应变小组，第四是建立善后小组。

其中，善后小组将由黄珊珊主要负责。柯文哲说，他星期六有找黄珊珊谈，直言“辞职最简单，屁股拍一拍就走人，现在整个善后小组还是由你来负责”，因为她过去担任竞选总干事，还有很多东西要在监察院系统更正。

柯文哲说，民众党与其陷入被动，每天让媒体抓错误，不如定期把查账进度或是自己发现的问题，向社会各界报告。

对于委任黄珊珊处理善后，是否代表黄珊珊不会被开除党籍，柯文哲回答说，善后小组是行政的事，中评会惩处是独立事件，“我觉得是这样，谁的责任，谁就去把它扛起来做好，才是负责任的态度。”

柯文哲强调，面对媒体抹黑，要有新闻回应的能力，民众党成立以来遇到很多困难，过去五年都可以克服，这次也不会被挫折打倒，会继续努力，“我们终究要改变台湾”。

民众党陷入政治献金争议后，时任竞选总干事的黄珊珊被党内人士要求为此请辞立委。《联合报》引述民众党人士分析，柯文哲迟迟不开铡黄珊珊，是为了党团平衡。因为黄珊珊如果不再担任不分区立委，黄国昌将掌握民众党团主导权，民众党恐向蓝营过度倾斜，“黄珊珊是能维持柯文哲、黄国昌恐怖平衡的棋子”。