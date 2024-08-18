江西上饶通报李佩霞被双开 身体和精神状况正常

对于受到广泛关注的“书记涉性侵女干部”事件，中国江西省上饶市官方发布通报，称女干部李佩霞严重违纪违法被双开（开除党籍、开除公职），她的身体和精神状况正常。

据微博“上饶发布”，中共江西上饶市委联合调查组星期天（8月18日）发布关于李佩霞严重违纪违法案件的情况通报。

通报称，2023年6月，江西省纪委监委信访室收到群众实名检举李佩霞的信访件，反映李佩霞任万年县上坊乡党委书记期间，存在虚列经费、违规做假账、违规插手工程等问题，省纪委监委根据信访举报处理的有关规定，将信访件转万年县纪委监委处理。2023年7月，万年县纪委监委对反映李佩霞的上述问题开展初核。

通报称，今年4月，在开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治的过程中，省纪委监委对全省信访件进行梳理，发现信访反映李佩霞的问题较为突出，将其作为省级督办件，要求上饶市纪委监委加强跟踪督办。在上饶市纪委监委的督办下，万年县纪委监委进一步开展核查工作。

根据核查情况，5月26日，万年县纪委监委在报经上饶市纪委监委和万年县委批准后，对李佩霞采取留置措施，并于24小时内将留置通知书送达李佩霞家属。6月17日，上饶市纪委监委向社会发布了李佩霞涉嫌严重违纪违法、接受万年县纪委监委纪律审查和监察调查消息。在对李佩霞立案留置后，上饶市纪委监委派干部全程参与该案查办工作。8月16日，李佩霞案件办结。

经查，李佩霞违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和生活纪律，利用职务便利，为他人在工程项目承揽、工程款拨付等方面谋利，并非法收受财物，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，经按程序报批，对李佩霞给予开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

通报称，李佩霞立案留置期间，上饶市、万年县纪委监委坚持实事求是、依规依纪依法办案，保障其合法权益，其身体和精神状况正常。在审查调查过程中，李佩霞知错认错悔错，主动向组织交代自己的违纪违法问题，对自己的行为造成的影响表示悔恨。

经查，发现毛奇存在利用职权影响与李佩霞发生不正当性关系问题，李佩霞为了职务调整升迁违反生活纪律。对毛奇涉嫌违纪违法问题，省纪委监委正在审查调查中。

江西省上饶市万年县委书记毛奇7月25日被举报性侵女下属李佩霞后，当地官方隔天通报，毛奇涉严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受调查。

此事原本就此告一段落，一则关于李佩霞已死亡的消息7月29日却开始在网上流传。上饶市官方7月30日出面辟谣，但举报毛奇的李佩霞父亲李长柳随后两天接连发声，称不知道女儿近况，也不知女儿因何理由被留置，将此话题再度推到公众视野。