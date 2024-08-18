邓小平冥诞120周年 前翻译：改革开放方向不变方法变

今年是已故中国领导人邓小平冥诞120周年，曾担任邓小平英语翻译的学者高志凯告诉香港媒体，中央会强调改革开放方向不变，但中国要用全新的方法处理眼下挑战。

高志凯在香港《明报》星期天（8月18日）刊登的报道中说，中央纪念规格可能是非常高，应强调中国改革开放方向不变，但2024年对比1978年情况发生重大变化，中国不仅仅发展经济，要用全新的方法处理挑战。

高志凯说，1978年十一届三中全会宣布了改革开放的开始，而今年二十届三中全会，则是46年的改革开放取得了重要的阶段性成功，一系列举措也为今后改革开放奠定了基础。

他认为，在纪念邓诞120周年时，应强调新时代中国特色社会主义不变，“中国还要改革开放”，只是每年都会遇到新挑战，“怎样把改革开放做得更好、实现邓当年的远见，到2035年乃至2049年完成定下的发展目标。同时也借纪念邓诞，对三中所作的《决定》再一次在全国推广，让全国人民、党政机构认准方向。”

高志凯说，120周年在中国传统上是两个甲子，据他所了解，此次纪念规格可能是非常高。

公开资料显示，高志凯1983年进入外交部翻译室工作，1984年开始成为坐在邓小平身边的译员，被称为“建国以来为中央领导工作的最年轻的翻译”，曾在尼克松、里根、老布什、基辛格、克林顿等美国总统、政府要员访华时担任陪同。

高志凯在1988年前往联合国工作，之后长期从事金融工作，曾任大型央企副总裁、香港证监会中国事务顾问、摩根士丹利亚洲区副总裁、中金公司投行部总经理等职。他目前是全球化智库副主任、苏州大学讲座教授。

综合澎湃新闻和南昌广播电视台报道，2024年8月22日是邓小平诞辰120周年纪念日。众多纪念活动已在中国各地推出。

由中共中央党史和文献研究院、国家广播电视总局联合出品的20集微纪录片《红相册·邓小平的故事》于8月16日上线播出。国家邮政局则公布，将在8月22日发行《纪念邓小平同志诞辰120周年》纪念邮票一套四枚。

中共中央党史和文献研究院也在最新一期的《求是》杂志撰文强调，对邓小平最好的纪念，就是锚定中共二十届三中全会作出的重大部署，锲而不舍、真抓实干，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

香港《星岛日报》报道，北京预料将举行高规格纪念座谈会。