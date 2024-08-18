台立院副院长：美国和中国大陆竞争态势将长期存在

台湾在野党国民党籍的立法院副院长江启臣分析，美国和中国大陆竞争的态势将长期存在，并称台湾未来在国际社会中要积极扮演四大关键角色，分别是区域秩序与民主价值的捍卫者、两岸和平与安定的推进者、科技创新的领航者，以及全球人道主义的贡献者。

江启臣星期天（8月18日）在脸书发帖称，他受邀参加在美国举办的全美台湾同乡联谊会年会，并在会上分享印太局势，台湾的因应和角色。

江启臣说，随着全球对印太区域的关注日渐增加，尤其在军事、外交与经济等领域，台湾的战略地位日益重要。为此，他认为台湾应该从中找到自己的战略定位，确保台湾的安全与繁荣，并保持经济与科技领先地位、还要不断强化自身韧性。

江启臣指出，美国和中国大陆竞争的态势将长期存在，并影响全球局势，台湾必须寻求与更多民主伙伴推动实质合作，捍卫价值同时也推动实质。

江启臣说，他认为台湾未来在国际社会中要积极扮演四大关键角色，分别是区域秩序与民主价值的捍卫者、两岸和平与安定的推进者、科技创新的领航者，以及全球人道主义的贡献者。

江启臣进一步表示，尤其台湾在各领域深厚的软实力不仅具有吓阻力，同时也是拓展实质外交的工具，藉此拓展新的国际伙伴关系，进而能在全球变局中保持竞争力与影响力。

江启臣被外界视为参选2026年台中市长选举的热门人选。据中时新闻网报道，现任台中市长卢秀燕6月3日出席活动时，曾公开点名江启臣“接下来要接棒”。报道称，江启臣对此以微笑回应。