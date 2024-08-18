中国四部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制

外资持续流出中国市场之际，中国国家发改委联合三个部门印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制。

综合中新社和央视新闻客户端报道，国家发改委上星期五（8月16日）联合自然资源部、生态环境部、国家金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。

通知提出，国家发改委将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。

通知明确，国家发改委将重点民间投资项目推送至自然资源部、生态环境部，由两部门给予用地用海和环评保障的专项支持；同时，将共同指导民营企业用足用好要素保障支持政策，优化投资决策管理和要素审批服务，进一步提升民间投资项目前期工作质量和效率。

通知称，中国国家金融监管总局、国家发改委将研究制定促进民间投资有关融资支持政策，引导金融机构创新金融产品和服务，并将全国重点民间投资项目清单共享至各家银行和保险机构，由其针对性加大融资支持力度，持续提升民间投资项目融资便利化水平，促进解决民营企业融资难、融资贵问题。

此前，中国国家外汇管理局8月9日公布的第二季国际收支平衡表初步数据显示，反映外商对华直接投资（FDI）的“直接投资负债”录得负148亿美元（约196亿新元），意味着流出中国的直接投资多于流入。这是该指标自1998年有记录以来第二次录得负数。

中国商务部上月公布的数据也显示，今年上半年中国实际使用外资金额4989.1亿元人民币（约923亿新元），同比下滑29.1％。这一指标的同比降幅从今年1月的11.7％逐月扩大。