中国官方展开巡航执法 巡查台海中部海域航路

中国官方这个周末在台湾海峡展开海上巡航执法行动，主要任务据报包括对事故多发区、台湾浅滩等水域开展巡查，以及巡查台湾海峡中部海域航路。

央视新闻报道，交通运输部所属福建海事局、东海救助局8月17日至18日共同实施2024年台湾海峡海上巡航执法行动，增强对台湾海峡海上交通管控和应急救援能力，切实保障在台湾海峡航行、生产作业的船舶、设施和人员生命财产安全。

本次行动由“海巡06”“海巡0802”“东海救115”三艘公务船艇组成的巡航编队共同执行，历时30.5小时，巡航总里程413海里。

主要任务包括开展台湾海峡相关水域巡航，对福建沿海航路、锚地、海上施工作业区、商渔船碰撞高风险警示区、交通密集区、事故多发区、台湾浅滩等水域开展巡查，查处各类海上交通违法违章行为，维护通航秩序。

其他主要任务还包括：巡查台湾海峡中部海域航路，实施交通组织和管控，点验过往船舶，现场检验海上应急搜救预案落实情况；巡查巡检台湾海峡内助航设备，现场核查船舶标识码信息，测试陆海通信传输能力，维护水上无线电通信秩序。

央视新闻形容台湾海峡是中国沿海重要的海上运输通道，船舶种类多、流量大，气象海况复杂多变，航路多点交叉，险情事故多发易发，是交通运输部划定的水上交通安全监管“六区一线”重点区域之一。尤其是自8月16日中国东南沿海开渔后，大量渔业船舶进入台湾海峡生产作业，商渔船碰撞事故风险加大。

台湾《联合报》星期天（8月18日）报道，大陆结束为期三个月的休鱼期，星期五（16日）中午一解禁，福建沿海陆续有近万艘船只起锚出海，海上拥挤，交通风险增加，星期六（17日）凌晨发生陆籍渔船碰撞沉没。

这起碰撞沉没事故至少造成一人死亡三人失踪，两岸均参与搜救。

金门区渔会已提醒渔民出海特别注意，加强宣导避免与陆籍渔船靠近，以免发生纠纷、危险。

《联合报》也报道，不少台湾民众星期五在休渔期结束后，就透过渔业雷达APP观测，发现金门岛周遭密密麻麻的都是大陆渔船，好像被包围。也有台湾渔民说，海上“万船齐发”，金门的渔民有些怕惹麻烦，就提早返航。