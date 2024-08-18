中共中央党校刊物：邓小平为中共推进中国式现代化奠定坚实基础

中共中央党校（中国国家行政学院）主管主办的《学习时报》在中国已故领导人邓小平冥诞120周年前发文强调，邓小平对中国式现代化的性质、方向等问题作出了一系列重要论述，为十八大以来中共成功推进和拓展中国式现代化奠定了坚实基础。

《学习时报》星期六（8月17日）在微信公众号刊登题目为《邓小平对中国现代化道路的探索》的文章指出，1978年10月，邓小平到日本进行访问。当看到日本汽车工厂的人均年产量是中国最先进的汽车制造厂的90多倍时，他陷入了深深的沉思。参观归来，他不无感慨地说：“我懂得什么是现代化了！”之后，他提出了“中国式的现代化”这一课题。

文章续称：“他说：我们开了大口，本世纪末实现四个现代化。后来改了个口，叫中国式的现代化，就是把标准放低一点。”

文章强调，坚持现代化建设的社会主义性质和方向不动摇，是推进中国现代化必须坚持的一条基本原则。只有坚持社会主义性质和方向，才能体现中国现代化建设的制度优势，才能凸显中国现代化的中国特色，并说：“为此，邓小平反复强调，我们搞的现代化是社会主义的现代化。”

文章也强调，共同富裕是中国特色社会主义的本质要求，坚持走共同富裕道路是社会主义现代化的一个重要特征。“只有坚持共同富裕，才能使现代化建设的成果惠及全体人民，避免出现两极分化的现象；才能正确处理社会各阶层、各群体之间的利益关系，保持社会和谐稳定；才能保证我国现代化建设的社会主义性质，体现社会主义本质。”对此，邓小平有过许多论述。

在领导和推进社会主义现代化的进程中，文章称，邓小平始终高度重视精神文明建设对促进中国社会主义现代化的重要性，并对加强精神文明建设作出一系列重要论述。

文章说，在领导和推进中国社会主义现代化建设的进程中，邓小平始终坚持走和平发展道路，并注重以自身的发展为国际和平增添力量。文章也称，“实现四化，永不称霸”既是对坚持走和平发展道路的郑重宣誓，也为中国现代化建设提供了方向和遵循。

文章也说，邓小平围绕中国现代化的性质、方向等问题提出的一系列重要论述，对后来中共领导全国各族人民继续探索和推进中国式现代化产生了深远影响。

2024年8月22日是邓小平诞辰120周年纪念日。众多纪念活动已在中国各地推出。

曾担任邓小平英语翻译的学者高志凯在香港《明报》星期天（8月18日）刊登的报道中说，中央会强调改革开放方向不变，但中国要用全新的方法处理眼下挑战。