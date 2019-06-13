建国立国一代 下月可收到保健储蓄填补

（早报讯）今年7月，建国一代和立国一代的乐龄人士将收到总值2亿7000万元的保健储蓄填补。

财政部和卫生部今天（13日）上午发表联合文告，透露上述消息。

建国一代和立国一代的乐龄人士，将可以使用这些保健储蓄填补支付终身健保计划（MediShield Life）保费及其它经保健储蓄批准的保险、住院、手术，以及门诊等费用。

建国一代的保健储蓄填补已迈入第六个年头，今年料将耗费约1亿7000万元。下周起，建国一代将陆续收到信件，通知他们将在下个月收到保健储蓄填补，以及其他福利等信息。

今年年满70岁至74岁的建国一代，将获得200元保健储蓄填补；年满75岁至79岁的将获400元；年满80岁至84岁的将获600元，年满85岁的将获800元。

立国一代则是从今年至2023年，每年获得200元保健储蓄填补，今年料将耗费约1亿元。

建国一代和立国一代获得的保健储蓄填补是在向年满65岁的新加坡人发放的消费税补助券（GST Voucher）的基础上发放的。

公众可上网www.pioneers.sg以及www.merdekageneration.sg，分别了解建国一代和立国一代配套的详情，也可拨电1800-2222-888咨询一般事项或1800-650-6060咨询保健事项，还可以发电邮至contactus@pioneers.gov.sg或contactus@merdeka.gov.sg，分别咨询建国一代和立国一代配套。