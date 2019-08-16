隔五小时才吃外送餐 辅警器官衰竭死

（早报讯）去年11月食用Spize餐馆套餐而中毒身亡的辅警法迪力·沙里，验尸庭昨天（8月15日）聆讯揭露死者隔了好一段时间才吃送来的食物，可能导致死亡。

根据《联合早报》早前报道，法迪力·沙里是新翔集团（SATS）辅警，他在去年11月6日被派遣到Brink's Singapore保安运输公司，并在该公司的屠妖节庆祝活动上吃下由里峇峇利路（River Valley）的Spize餐馆供应的套餐而不幸中毒身亡。

验尸庭昨天展开聆讯，并传召当时参与调查的人员供证，包括调查官、卫生部人员和两名食品局人员。验尸官卡马拉将于本月23日裁定死因。

调查官莫哈末法立供证时表示，里峇峇利路的Spize餐馆按订单，在去年11月6日派送共88份餐盒到两家位于加基武吉和大成分公司。

Spize餐馆在当天早上9时30分至10时30分之间备好餐盒，送餐员于11时30分将餐盒送抵加基武吉的分公司，送餐员当时曾交代要在1小时内食用餐盒，而他本身吃了一盒，并没有出现不适。

死者当天下午2时53分休息时，才打算吃午餐，并于4时拨电给妻子告知已吃完午餐，而这距离餐盒的准备时间已有约五个小时。

他随后傍晚回家，并于晚上8时30分开始上吐下泻，隔天到诊所就医时，发烧至39.9摄氏度，被诊断肠胃炎。

他服用抗生素后，仍不见好转，第二天昏迷被紧急送院，七天后撒手人寰。他的官方死因是急性胃肠炎引起的败血症和多器官衰竭。