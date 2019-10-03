打到六旬司机牙移位 男子无悔意监刑加倍

（早报讯）一辆汽车与巴士在油站内“狭路”相逢，58岁男子怪巴士挡在汽车前面，阻碍他前去加油泵，一气之下挥拳打伤65岁巴士司机，打到对方牙齿移位。高庭法官认为男子欠缺悔意，连赔偿金都没给足，为此把他原本的监刑“加倍”至四周。

案件发生于2016年12月2日上午11时22分，地点是位于泽维士路（Jervois Road）的油站。伤者是兼职巴士司机萧伟源（66岁）。

被告法塔合曼（58岁）面对一项蓄意伤人的控状，在国家法院受审后，今年1月被判坐牢两周。被告与控方都不服所判，双双上诉至高庭。高庭法官陈成安日前发表判词，裁定控方上诉得直。

萧伟源受访时说，事发前他打完油正要驾离油站，被告的车子刚好从出口处转进来，在与巴士距离约两米的地方停下。

萧伟源在审讯期间供称，被告接着下车，怒气冲冲走向巴士对他说：“你是很赶时间吗？”萧伟源不明白被告的意思，决定下车与被告说清楚。

结果，萧伟源还没来得完全踏出巴士，被告冲上前，朝他脸部挥拳，萧伟源跌倒在巴士车门的阶级上。他说自己当时吓得不知所措，也感觉到嘴唇“很麻”。

萧伟源称，被告不甘心，尝试再对他动粗，他于是赶紧下车，掏出手机欲拍下被告的恶行，结果手机被对方打飞，自己也跌倒在地。他称被告原本要一脚踩在他身上，但幸好油站经理及时介入与阻止被告。

审讯期间，被告则辩称，是萧伟源挑衅他，对他说“打我！打我！”

陈成安法官在高庭判词中指出，与过往类似案件比较，被告所造成的伤势较严重。被告也没有对受害人做出全额补偿，而且是在被定罪后才肯赔偿受害人，这显示他未有充分的悔意。为此，法官认为，四周监刑才是恰当的刑罚。（人名译音）