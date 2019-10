(早报讯)被起诉的工人党领导目前正在研究高庭发出的判决,并会在适当时候透露接下来采取的行动。

工人党传媒组主席、非选区议员吴佩松11日傍晚就高庭在阿裕尼—后港市镇理事会(AHTC)和白沙—榜鹅市镇理事会(PRPTC)起诉工人党主席林瑞莲、前秘书长刘程强和现任秘书长毕丹星等八造违反受托责任一案发出的判决发布三人署名的媒体声明。

高庭法官在判决中指,林瑞莲和刘程强双双在委任管理代理FM Solutions and Services(FMSS)过程中违反受托责任,毕丹星则违反“技巧与谨慎责任”(duty of skill and care)。

声明写道:“我们正在审阅判决,并会听取律师的建议。我们会在适当时候就接下来采取的行动透露更多详情。”