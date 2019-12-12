被撞飞阿嫂仍昏迷 德士叔监两周吊牌5年

（早报讯）61岁阿嫂去年过马路时被德士撞飞两米，头颅、脸部和肩骨都骨折，近一年半后至今仍昏迷不醒，医生指妇女清醒的机会渺茫。德士司机今早（12月12日）被判坐牢两周以及吊销各级驾照五年。

这起意外发生在2018年7月3日晚上约7时，地点在赛阿威路（Syed Alwi Road）以及惹兰勿刹路的交界处。

德士司机严志周（56岁，译音）遭到逮捕后被控上法庭，他昨天承认一项疏忽行为导致他人重伤的罪名后被判刑。

庭上揭露，严志周当天下午4时45分开始上班，在7时左右路经赛阿威路，准备驾入惹兰勿刹路。

交界处并没有交通灯，但是赛阿威路有停车线。被告本该在停车线停下车查看交通情况，但他只是放慢车速就右转。

当时，受害阿嫂正在过马路，从惹兰勿刹路的左端走向右端。惹兰勿刹路一共有四条车道，阿嫂已经走到最右边车道，快要过完马路时，却被德士迎面撞上。

阿嫂被撞飞了两米后倒地不起，而且流血不止，事后被送往医院抢救，现场仍留下了一大摊血迹。

德士司机声称没有看到阿嫂，但他撞飞阿嫂后立刻下车协助。一名交警正巧在附近，看见车祸后立刻到场提供援助，并且呼叫救护车将阿嫂送院。

阿嫂遭撞后昏迷不醒，医生过后发现她除了脑部有大规模内出血以外，头颅、脸部以及肩骨都有骨折。

她在加护病房待了12天后转去普通病房，直到去年11月22日才被送往疗养院，目前仍昏迷不醒。