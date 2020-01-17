地铁站外过马路被猛撞 马国女卷车底

（早报讯）丹绒巴葛地铁站外发生车祸，一辆红色轿车在十字路口交通灯处，不知何故将行人卷入车底。29岁马国女子送往中央医院治疗。有目击者看见女子双脚伸出车底，上身卡在车子的前后轮中间，险象环生。

意外发生在今早7时左右，地点在安顺路（Anson road）和麦士威路（Maxwell Road）交界处的路口，一个建筑工地附近。根据读者提供的照片，一名身穿深色上衣和黑色长裤，身材微胖的女子受困在红色轿车底下。

据了解，女子是马来西亚人，当时行走在马路上，不知何故被轿车撞倒并卷入车底。

照片中可见，医护人员在旁边拉起塑料布，避免过往车辆看见这骇人一幕。当时开车经过的林志晐（58岁）说，他只看见车底露出两只脚，相信女子当时还在两轮之间未脱困。

他说：“因为民防人员拉起两张很大的塑料布，所以我看不太清楚到底发生了什么事情。这里早上行人不多，要到8点多上班时间人流量才会比较大，也不知道意外怎么发生。”

林志晐也补充，由于事发地点是路口，有些车子为了赶红绿灯，车速会较快。他说：“附近大楼在施工，路况会比较复杂，所以交通也稍稍有些混乱。”

记者清晨走访时，路口有一名建筑工人在指挥交通，呼吁行人小心过马路。

警方受询时证实，当局今早7时零7分接获报案，29岁女子被送往中央医院进行救治，当时她仍神志清醒。案件正在调查中。