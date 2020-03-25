向父索16万深造费 理工毕业生败诉

（早报讯）理工学院毕业生声称对新闻工作满腔热忱，想去海外修读相关大学课程却苦恼没钱，为此向在他8岁时就离开家人的父亲讨钱，入禀法院要求父亲负起法律责任供他出国读书，但被高庭法官驳回。

朱汉德法官在昨天（3月24日）发出的判词中指出，双亲离异时就同意由母亲独自抚养儿子，父亲也无须支付儿子生活费。男子应向母亲讨学费，而不是找上多年来没建立亲子关系的父亲。

根据判词，现年24岁的儿子毕业自本地理工学院的资讯科技服务管理课程，他自称对新闻工作满腔热忱，为此想出国深造考取相关的大学文凭，以提高他加入新闻行业的就职机会。

儿子两年前入禀法院，要求父亲支付他前往加拿大读书的学费。父亲是在儿子八岁时与母亲离婚，当家庭主妇的母亲当时独自获得儿子的抚养与看管权，双亲当时也同意，父亲从此不必支付儿子的生活费。目前60岁的退休父亲已再娶和育有另外两个儿子。

家事法院审理儿子的申请后，去年2月指示父亲必须支付儿子在海外求学的60％花费。据儿子的估计，四年海外课程的学费约16万元。父亲不服所判上诉至高庭，结果上诉得直，不必支付儿子的学费。

朱汉德法官指出，母亲早在16年前就接受离婚协议，即不向男方索讨儿子的生活费，因此儿子若需要任何生活费，他应该向母亲索讨，而不是父亲。况且，儿子已经是个独立的成年人，他若想出国深造，必须自己想办法。

法官也说，倘若儿子在父母离异后，仍和父亲保持良好的亲子关系，事情或许不会发展到这地步，因为感情深厚的父子不会选择对簿公堂。