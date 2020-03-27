多次非礼10岁女童 69岁男子监39个月12周

（早报讯）10岁女童多次被69岁的邻居阿公非礼，担心说了没人信，哑忍一年多。直到女童父母坐牢，社会及家庭发展部人员接手照顾她，她才把被非礼一事全盘托出，阿公被判坐牢39个月又12周。

被告面对非礼和侮辱女性尊严等七项控状。他承认其中三项，余项交给法官下判时一并考虑，今早（3月27日）被判刑。为保护女童，媒体不得报道女童和被告名字。

案情显示，被告的女儿住在西部组屋，经常帮忙接邻居10岁女童下课，并带到家里一起照顾。被告经常上门到女儿家照顾孙女，也帮忙照顾女童。

岂料被告却对女童起色心，在2016年3月至12月期间多次非礼女童。

其中有一次，他趁女童帮忙洗碗时，从后方抱着女童，非礼女童胸部和私处，用下体磨蹭女童臀部。

之后他又乘女童准备冲凉时，裸体闯进厕所，非礼女童胸部和私处，甚至嘴对嘴亲她。

女童担心妈妈不会相信她的话或严厉责骂她，一直选择哑忍。直到2017年7月女童的父母入狱后，她被社会及家庭发展部接手照顾，才终于鼓起勇气向当局人员揭发被告恶行。被告事后坦承自己对女童产生“性”趣而非礼她。

代表律师求情时指，被告曾是基层领袖，也长期做义工，如今心脏和膝盖都有问题，曾动过手术，恳请法官轻判。