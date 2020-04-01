芽笼“赌街”被捣毁 6男1女今早被控

（早报讯）犯罪团伙在芽笼经营的“赌街”，前后两年，在警方的突击行动中被捣毁，其中六男一女今早（4月1日）在有组织罪案法令下被控。

根据警方的文告，这是有组织罪案法令（Organised Crime Act）在2016年生效以来，当局第二次将有组织犯罪团伙（Organised Criminal Group）控上国家法院。

这团伙的七名成员分别是林金文（49岁）、黄国文（32岁）、徐耀全（47岁）、陈来金（50岁）、郑文发（44岁）、陈连耀（53岁），以及女子林秋云（45岁）。

他们是在2018年10月的突击行动中遭逮捕。根据本报当时报道，警方多个单位联手在10多个地点同步展开突击行动，逮捕了66名嫌犯。

根据控状，这犯罪团伙被指在2016年至2018年之间，负责在芽笼14巷以及16巷之间的巷子经营非法赌博的生意。

犯罪团伙的成员面对两项至九项罪名，包括触犯有组织罪案法令（Organised Crime Act）以及触犯公共赌馆法令（Common Gaming House Act）。

除此之外，其中数人也犯下其他的罪行，面对另外的控状。

根据有组织罪案法令，任何与组织罪案集团成员有关联或作为其成员的人，将被罚款最高10万元，或被判监禁不超过五年，或两者兼施。

任何人招募他人加入有组织犯罪团伙若罪成，面对的最高刑罚则是五年监禁，或罚款25万元，或两者兼施，

若招募的人员属于弱势群体或未满21岁，最高刑罚是五年监禁，或罚款35万元，或两者兼施。

警方在文告中指出，七名被告之中有六人将日后在社团法令（Societies Act）下被控其他的罪名。