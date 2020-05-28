用社媒邀人聚赌 文礼组屋现非法赌场

（早报讯）文礼组屋出现非法赌场，利用社交媒体Telegram发出邀请，找人上门赌“泰国扑克”。

阻断措施期间，新加坡博彩公司和赌场等正规渠道的赌博场所暂停营业，有不少赌徒转而进入地下赌场，或是网上赌博。

根据《海峡时报》报道，有赌徒就利用社交媒体Telegram发出邀请，公然找人聚赌，例如扑克或麻将等。记者上个月假扮成一名赌徒，受邀到文礼一带的赌场。

该赌场位于一座组屋的一间两房式单位，赌的是“泰国扑克”。设立赌场的赌徒表示，由于在家无所事事，所以才会找人聚赌解闷，记者待了10分钟后，在赌局开始前就抽身离开。

据了解，这些私下经营的赌场分布全岛，包括实龙岗上段的住宅区、多美歌的零售大楼。当中，有的要求赌徒支付50元给佣金给主办单位，有的则注明是“无冠病”赌场。单单一个晚上，记者就收到了四个邀约。

不过，这样的聚赌方式除了违反了安全距离条例，或也抵触公共赌馆法令（Common Gaming House Act）。警方两周前还发出文告，中央警署五天内在艾弗顿园（Everton Park）、芽笼峇鲁、登婆街和惹兰勿刹等地展开突击行动，逮捕了26名涉及非法赌博活动的男女，起获了8499元现金。

记者至少发现五个赌博网站，有些甚至推出“冠病促销”，给予免费赌本，也有人办私人博彩，让赌徒下注万字票和多多，还有人利用现有的手机应用程序，让赌徒玩虚拟扑克，线下支付赌本。

记者联络上其中一名举办方时，对方表示赌徒应该通过PayNow支付赌本。