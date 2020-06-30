【大选提名日】丹戎巴葛集选区依旧是焦点

（早报讯）丹戎巴葛集选区依旧是焦点，提名前李显扬出现在提名站掀起一波小高潮，提名程序中前进党一名候选人赞成者的职业又出现小问题，但所有提名程序最终顺利完成。

明智小学提名站的三个集选区和一个单选区已完成提名程序，包括丹戎巴葛集选区、碧山—大巴窑集选区、惹兰勿刹集选区，以及拉丁马士单选区。

人民行动党在丹戎巴葛集选区对阵新加坡前进党、碧山—大巴窑集选区对新加坡人民党、惹兰勿刹集选区对人民之声、拉丁马士单选区则对革新党。总理的弟弟李显扬早上与新加坡前进党员一起出现在附近，但随后在程序开始前就离开提名展。

丹戎巴葛人民行动党参选团队包括贸工部长陈振声、总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮，原议员祖安清心。另外两人则是本届大选首次上阵的新人蔡瑞隆（41岁）和陈圣辉（39岁）。

丹戎巴葛集选区的提名过程发生小插曲，前来挑战的新加坡前进党提名表格出现问题，但是人民行动党团队未提出异议。领导行动党候选团队的贸工部长陈振声说，这是为了让选民有投票的权利，给予他们强有力的委托。

人力部长杨莉明首次率队，带领行动党四人团队，将与人民之声秘书长林鼎亲自率领的团队对阵，角逐惹兰勿刹集选区的四个议席。

拉丁马士单选区行动党则由杨益财与上届就曾出征该选区的革新党古玛（Kumar Appavoo，51岁，商人）对阵。

碧山—大巴窑集选区人民行动党候选人团队仍保持“原班人马”。候选人团队由国防部长黄永宏医生领军，队员包括贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达徐芳达、钟奇雄和安迪。