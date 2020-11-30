淡马锡基金会第三次展开全国范围的口罩分发活动

（早报讯）小、中、大、特大，无论脸型如何，公众都会有适合的免费口罩可以领取。

淡马锡基金会第三次展开全国范围的口罩分发活动今早（11月30日）启动。这次虽然没有不同颜色的“限量版”口罩，却首次推出不同尺寸、更“贴脸”的可重复使用口罩。

公众从即日起至12月13日，可凭扫描印有条码的身份证件，或输入身份证号码，在全岛民众俱乐部、居民委员会、巴士转换站，以及多美歌的狮城大厦（Plaza Singapura）和淡马锡店屋（Temasek Shophouse）等超过800个地点设立的1200多部自动贩卖机，领取两个黑色口罩以及三个过滤片。

只限八岁以下孩童可领取的小号口罩只能在民众俱乐部、狮城大厦和淡马锡店屋领取。

记者今早走访狮城大厦时发现，为了帮助公众领取最适合自己的口罩，在自动贩卖机旁都设立可让人自我测量脸型大小的图版。现场也有至少六名服务大使以及工作人员帮忙民众解答问题，随时补存货。

截至午餐，领取口罩的人潮不断，但没有形成人龙，公众平均只需等候几分钟。

原先不知道有新一轮口罩分发活动的张淑如（44岁，人力资源经理）与儿子刚巧路过得知有不同尺寸的口罩时，就马上为全家人领取。

她受访时说：“我丈夫脸型较大，之前领取的口罩都太小。我女儿的口罩则是太大，所以这次我就为他们领取特大和小号的口罩。”

服务大使荷倪琬尔（Herniwany Rahim，43岁）说：“其实一般人来说，应该比较适合大号口罩，脸型较小的人应领取中号口罩。如果测量后是位于两者之间，那建议领取较大的型号，因为耳圈还可以调整收紧。”

此次分发的Proshield口罩属于透气式的抗菌口罩，适合在健身房运动时戴。与上两次分发的口罩有一点不同，这次分发的口罩可重复清洗和使用至少50次，防御甲型流感病毒的有效性达到98％。