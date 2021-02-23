国会明天复会辩论预算案

（早报讯）国会星期三（24日）中午复会，议员将针对2021年“携手同心，越战越勇”预算案展开辩论。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰上周二（16日）刚发表2021年财政预算案声明。政府将通过今年的预算案，拨出110亿元设立“应对冠病坚韧配套”（COVID-19 Resilience Package），同时也把抗疫措施的重点从控制疫情的影响转向经济重组转型。

政府将在未来三年拨出240亿元，鼓励企业创新、转型，把握区域和全球市场带来的机遇，为国人创造良好的就业机会。

根据国会议程，在辩论新财年政府财政政策前，朝野议员也提出共32道口头询问。其中，有三道问题聚焦近期新加坡全国眼科中心在为职员进行冠病疫苗接种时的一起失误。

眼科中心是在上个月为职员进行疫苗接种后，发现其中一名职员被误打五倍剂量。这名职员后来入院接受观察，身体没有出现不良反应或副作用，相信目前情况良好。

提呈相关口头询问的包括议员黄玲玲（宏茂桥集选区）、叶汉荣（杨厝港区）和严燕松（阿裕尼集选区）。他们都关注各个疫苗站为民众与相关人员接种疫苗时是否有一套标准作业程序，以及相关程序在这起人为疏失发生后是否已加强。

叶汉荣也希望卫生部长进一步解释，事故发生时现场的作业情况，包括为何没有专职作业人员负责重要的疫苗接种工作，以及若必须有工作上的交接，沟通过程是否完善。

严燕松询问，卫生部是否有采取措施，确保在我国公共医疗机构工作的医护人员不会过度操劳，或因必须身兼多职而在工作中出现疏忽。