3岁女童泳池溺水 警曹及时拉起救活小生命

（早报讯）10米外的泳池水中隐约看见一抹粉红色，休班警员上前查看，惊见一名三3岁女童溺水，失去意识漂在水中。他连忙救起女童，及时进行心肺复苏，从死神手中抢回一条小生命。

这起意外发生于今年2月27日下午2点20左右，地点是位于中部一家酒店的游泳池。

英勇救人的警曹阿西拉法（Al Asyraf Bin Azman，22岁）受访时透露，他当时休假，刚好在泳池游泳。该酒店有成人池以及幼儿池，两个池子相连，成人池深1.6米。

阿西拉法说，当时他正在泳池一侧休息，远远望见大约10米远处有一抹粉红色。

他说：“我盯着看了七秒到10秒，发觉情况不寻常。若那是一个游泳圈，应该会浮上水面，是人就应该会动，但那团粉色完全没动静。”

正当他想要游过去一探究竟，此时耳边竟传来一名男子呼唤女儿的声音，阿西拉法心中暗叫一声不好，立即飞扑救起小女孩。

他说：“她所在的地方刚好被岸边的椅子挡住，所以父亲看不见她。她应该是从幼儿池里一脚踩空，或是顺着岸边游到成人池里。”

阿西拉法把女孩抱上岸后，女孩的父亲立即飞奔过来，两人为女童进行心肺复苏。

“她当时没有脉搏也没有呼吸，失去意识。几下心肺复苏之后，她呕吐并哭了起来，我心中的大石才放下。”

医护人员大约六分钟后赶到，女童被送院检查。过程中，女童的母亲一直在旁着急流泪，并对阿西拉法说：“谢谢你！如果你不在，不知道会怎样。”

阿西拉法英勇救人获得民防部队嘉许，获颁“社区援救者奖”（Community Lifesaver Award）。

他受访时谦虚道：“获得奖项令我心存感激，但我认为当下的情况，无论是谁都会做同样的事情。”