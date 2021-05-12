周三开盘可关注的股票

（早报讯）美国股市三大指数周二下跌，截止收盘，道指下跌1.36%，纳指下跌0.09%，标普500指数下跌0.87%。

海峡时报指数周二（5月11日）全天受压，尾盘加速下跌，全天跌幅达1.2％或38.14点，闭市报3144.27点，最低一度跌至3137.46点。

以下是今日开盘可关注的股票。