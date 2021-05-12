周三开盘可关注的股票

（早报讯）美国股市三大指数周二下跌，截止收盘，道指下跌1.36%，纳指下跌0.09%，标普500指数下跌0.87%。
海峡时报指数周二（5月11日）全天受压，尾盘加速下跌，全天跌幅达1.2％或38.14点，闭市报3144.27点，最低一度跌至3137.46点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 凯德集团（Capitaland）发布第一季业务报告，第一季本地卖出的住宅单位增加三倍至81个，中国卖出的单位增加两倍至1333个，接下来三个季度预计在中国推出超过3000个单位。中国零售业务第一季的人流量和租户销售同比改善，分别上扬69.4%和56.4%。集团住宿业务逐渐复苏，今年来约1800个单位开始运作，并通过管理合约增添2800多个单位，可达到2023年管理16万个单位的目标。基金管理的收费盈利第一季增长超过30%，管理基金规模增长2%至16亿元。
- 新科工程（ST Engineering）发布第一季业务报告，共获得超过15亿5000万元的新合约，订单额达到157亿元，超过疫情前水平，46亿元的合约预计于今年交付。
- 新科工程和淡马锡控股签署协议设立货运飞机租赁合资企业，在五年内建立起6亿美元的飞机组合。
- 星狮地产（Frasers Property）上半年净利增长18%至2亿7580万元，营收减少26.6%至15亿6610万元。集团因工业地产组合用途改变获得一笔一次过收益，不包括这笔收益的净利是2300万元。
- 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）第一季每单位派息上扬31.9%至1.759分，销售大增112.6%。租金收入和可派发收入分别上扬23.7%和47.8%，反映可持续强劲复苏。
- 网联宽频信托（Netlink NBN Trust）截至3月底上财年净利扬升21.4％至9480万元，息税折摊前盈利（EBITDA）增4.6％至2亿7020万元。
- 胜捷企业（Centurion）第一季营收跌13%至3070万元，宿舍组合的平均租用率为56%。
- 吉宝数据中心和多个行业伙伴达成谅解备忘录，共同探讨开发供应基础设施，用液化氢为吉宝的数据中心供电。