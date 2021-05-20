过去两周 确诊者曾到访176公共场所

（早报讯）全岛过去两周共有176个公共场所曾有冠病确诊病例到访，其中樟宜机场食阁在短短5天内，有确诊病例14次到访。

我国近期的社区病例激增，现有的24个感染群中以樟宜机场感染群最大，截至昨日累计95起病例。

据卫生部所提供的列表，自5月5日至5月16日，共有176个公共场所曾被确诊病例到访，有超过一半是餐饮场所包括餐馆、咖啡、小贩中心、食阁等，其中以食阁和咖啡店居多。

疫情去年暴发至今最大感染群为樟宜机场感染群，在过去两周，确诊病例造访最多的地点是樟宜机场第三搭客大厦（T3）共20次，当中Kopitiam食阁单单从本月5日至9日，有确诊病例造访14次。

Kopitiam发言人受询时表示职员和顾客的安全是首要考量，为了确保他们的安全，食阁依据当局规定进行彻底清理和消毒，以打造干净和卫生的环境。

发言人也指出，食阁加强安全措施，包括严谨的测温时段，排队和座位的安全距离措施，也定期清理食阁。

“我们和樟宜集团保持紧密联系，也做好随时应对不断变化的状况。”

除了用餐的公共场所，超市、商场、补习中心等也是确诊病例到访的热点。

病例近期到访最多5地点：

①樟宜机场第三搭客大厦：本月5日至9日有确诊病例到访Kopitiam食阁14次、其他地点包括麦当劳、Encik Tan、餐饮店“旺”（Heavenly Wang）等也有6人造访。

②白沙坊：本月5日至11日，有确诊病例10次到访，地点包括仁益药房、WokHey、亚坤咖啡店、口福食尚馆（Cookhouse by Koufu）等。

③裕廊JEM商场：本月6日至14日，有确诊病例到访9次，地点包括职总平价Xtra霸极市场、日本超市DON DON DONKI、口福食尚馆、土司工坊等餐馆。

④盛港湿巴刹及熟食中心：本月5日至10日，有确诊病例连续6天从下午4时至凌晨4时到访。

⑤榜鹅鲤河大厦：本月10日至15日，有确诊病例造访6次，其中包括口福食阁。