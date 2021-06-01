（早报讯）本地冠病疫情缓解的消息扶持本地股市，新加坡海峡时报指数昨日一度跌至3157.4点，后收窄跌幅，全日下滑14.22点或0.45％，闭市报3164.28点。

周二（6月1日)可关注个股：

1.雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今早开市前宣布，将以67亿8000万日元（8520万新元）收购位于日本的三个租赁房地产，这项交易预计六月底完成。

2.新邮政（SingPost）昨晚（5月31日）深夜发布文告披露，该集团董事兼总裁保罗·库茨（Paul Coutts）要求请辞。他辞去董事职位从昨日开始生效，不过会继续担任总裁直到8月底任期结束以支持交接，又或者与集团商议后的更早之前。

3.新加坡航空公司（SIA）重申，发售额外强制可转换债券（mandatory convertible bonds，简称MCB）带来流动性能在这不确定时期增强财务，并提供资源以使集团能够从当前挑战中脱颖而出。

新航答复新加坡证券投资者协会（SIAS）提出十点疑问时表示，包括现有的现金储备，集团预计流动性足以满足2022/23财年的财务需求。

新航全年业绩净亏43亿元，是它49年历史上最艰难的一年。它上月宣布将发售额外MCB，筹集约62亿元资金，以加强集团的流动性情况，度过危机和保障未来增长。

4.创值科技（Addvalue Technologies）子公司中新创值（北京）科技获得中交航信（上海）科技有限公司（CTTIC Shanghai）颁发的合同，为100多艘中国渔船提供iFleetONE-VMS卫星通讯系统。

创值科技没有透露这份合同的交易额，但表示公司的船只监控系统（Vessel Monitoring System)业务预计能为截至2022年3月底的财年带来高额收入。

5.香港公司TSI Metals向本地龙筹股多维科技（Dutech Holdings）提出自愿无条件收购献议，收购价为每股0.40元。