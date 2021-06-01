新航：发售额外62亿元债券获绝大多数股东支持

（早报讯）针对额外62亿元强制性可转换债券（mandatory convertible bonds，简称MCB）发售计划是否获股东支持，新加坡航空公司（SIA）强调，有关议案在去年4月的特别股东大会和7月的常年股东大会均获得逾99％股东赞成而通过。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）上周四（5月27日）对新航发售额外MCB的用意提出疑问，并指首轮发售的股东认购反应平淡，询问集团从中吸取什么教训，这次做法有何不同。

新航昨天发表文告回应证投会时强调，发售额外MCB的议案在4月的特别股东大会获99.66％股东支持，之后在7月常年股东大会也获99.76％股东支持。

集团表示，新一轮MCB的大部分条款与条件和去年首轮一致，除了票期（tenor）较短。两轮MCB的到期日都是2030年6月8日，假设新一轮在今年6月24日发行，票期将略短于九年。

新航去年中向股东配售35亿元MCB，包括大股东淡马锡控股在内的总认购率仅59.6％，新航多数董事也没有认购所配得的份额，持股55.4％的淡马锡最终认购近96％的MCB。

新航表示，新一轮筹集的资金将强化集团在不明朗时刻的财务状况，提供资源从当前挑战中恢复，抓住增长及稳固市场领先地位。包括现有现金储备在内的资金，预计足以满足集团直到2022/23财年的财务需求。

对于证投会指出，一些股东询问新航是否在考虑如SMRT般的私有化或除牌计划，集团回应说：“私有化是股东的行动，并非新航考虑的事项。因此，新航不宜对此置评。”