本地今年骨痛热症病例累计超过2700起

（早报讯）本地自今年初起已累计超过2700起骨痛热症病例，目前活跃病例集中区达22个。由于我国已迈入一整年中较炎热的月份，国家环境局估计，骨痛热症病例数量下来会因伊蚊繁殖周期加快、骨痛热症病毒潜伏期较短等因素而有所增加。

根据环境局今天发布的文告，近期的每周骨痛热症病例比去年同期少，但仍比2017年和2018年来得高。截至昨天下午3时，我国今年累计的骨痛热症病例为2775起。

值得关注的是，全岛今年4月的伊蚊数量比今年1月多30%。其中，金文泰西1街、后港10道、后港6道、后港8道、裕廊东1道、裕廊东32街、美景路、美岭街和史德林路的伊蚊数量较高。

当局也指出，自今年2月起，经采样检测的过半的骨痛热症病毒样本为第三型和第四型病毒。第三型病毒自大概30年前起就较不常见，第四型病毒也不是向来常见的病毒。但凯秀台（Cashew Terrace）和嘉林台（Hazel Park Terrace）一带的病例集中区有居民感染第三型病毒。后港中路和巴西立21街则有居民感染第四型病毒。

我国目前正处于高警戒解封第二阶段，更多人待在家中，也在家办公，这可能让伊蚊有更多机会在白天咬人，骨痛热症病毒传播风险也可能因此增加。

永续发展与环境部长傅海燕也在面簿贴文提醒公众在这期间提高警惕，预防骨痛热症的传播。