青年30万买加密货币 “经纪”卷款逃

（早报讯）青年将30万元现金交给“经纪”投资加密货币，岂料有人卷款逃走，痛失积蓄。

不愿透露名字的陈姓男子（20多岁）受访时表示，他大约在两年前开始进行加密货币（cryptocurrency）投资交易，并在一个加密货币论坛上，认识了一名经纪。

陈先生表示，他后来决定请该名经纪协助进行加密货币交易，起初交易额在两万元至8万元间，后来觉得对方可信任，交易款项渐渐增加。过去一年内，两人交易约10次。

“上个礼拜（5月24日），我决定进行价值30万元的交易，当天把现金交给了那名经纪团队中的一名成员，结果不久后就收到经纪打来的电话，说他的团队成员拿钱后便失联。”

接到消息后，陈先生晴天霹雳，脑袋一片空白，回过神后立即报警。陈先生表示，这笔30万元现金，当中有18万元是他两年投资加密货币所赚来的利润，其余款项大多数来自他的积蓄。

“我已从中吸取教训，以后会与受认证的机构或人士进行加密货币交易。”

警方发文告表示，已将涉案的两名男嫌犯逮捕，并起获8万元，两人目前正在协助调查。

文告表示，警方上个月24日接获报案后，24小时内把两名34岁男嫌犯逮捕。警方也从其中一名嫌犯身上搜出8万元现金。

根据刑事法典420条文的欺骗罪名，一旦罪成，可被监禁最长达10年与罚款。

公众可上网到scamalert.sg或拨打防止诈骗热线1800-722-6688，获取更多与诈骗有关的讯息。任何人若握有诈骗情报，可拨打警方热线1800-255-0000或上网到www.police.gov.sg/iwitness提供线索。