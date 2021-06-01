60岁以上无需预约 不少年长者今早纷接种

（早报讯）政府宣布60岁及以上年长者能直接前往任何一个接种中心注射疫苗后，不少年长者今早（6月1日）就赶往住家附近的民众俱乐部，当中包括之前因服用药物无法接种疫苗的乐龄人士。

李显龙总理昨天（5月31日）在全国讲话分享本地接种进度时说，60岁及以上的年长者当中，已有76万人至少接种第一剂疫苗或预约了接种时段。这相当于这个年龄层的近四分之三（73％）。

他对年长者积极接种表示欣慰，同时呼吁未预约打针的其余28万名年长者尽早接种疫苗。为方便这些乐龄人士接种，政府即日起开放让60岁及以上年长者直接到任何接种中心打针。

一些年长者得知消息后，今天一大早就赶到住家附近的接种中心。根据记者观察，碧山民众俱乐部早上8时已经有50名公众，当中10多人是年长者。他们大概排队等候约15分钟就完成接种疫苗。

林淑琴（72岁，退休）今早7点半抵达时，已经有约20人在排队。她受访时指出，自己对三种药物过敏，之前预约接种时，医生告诉她接种后可能会有过敏反应，她当时因担心风险而选择不打针。

“听到总理的呼吁后，我决定接种疫苗保护自己，幸好没出现过敏反应。”

沙利（76岁，退休）则指出，他和妻子之前不晓得能预约接种，直到昨天有家人提醒。“我的儿子看到新闻后打电话来提醒我们一定要去打针，听说不用预约，我们今早就特地赶下来接种疫苗。”

王女士（74岁，家庭主妇）今早等了大约15分钟就打好针。她之前因服用药物不能接种，不过上个月起减少服用的剂量后，医生就通知她可以接种。“刚好又看到新闻说无须预约可以直接到接种中心，真的很方便。”

一些原本已经预约好接种时段的年长者，因希望更快接种而选择取消预约，今早直接到接种中心打针。

郑金钻（64岁，家庭主妇）指出，她之前迟迟没有收到信，上周到碧山民众俱乐部请人帮忙，才好不容易预约到本月14日的接种时段。

“我想尽快接种，无奈预约不到更早的时段，刚好政府说年长者可以直接到接种中心，我就取消预约改成今天打，能够提前打针也算是一个惊喜。”

家住新民一带的陈雪兰（72岁，零工）则因碧山民众俱乐部预约时段爆满，原本预约今天较迟时候到哥本峇鲁民众俱乐部打针。

“搭车到碧山对我来说方便很多，而且这里打的是辉瑞疫苗，哥本峇鲁则是莫德纳，我比较倾向于前者，刚好现在能如我所愿。”