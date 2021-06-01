美鹰酒店信托获法庭批准 4.8亿美元脱售14酒店

（早报讯）美鹰酒店信托（EHT）的美国破产业务已获得美国破产法庭批准，以4亿8190万美元（6亿4100万新元）脱售在美国的14间酒店资产。法庭也推翻了对出售这些破产法律保护下的资产提出的反对意见。

这14间酒店不包括加州长滩市游轮玛丽皇后号酒店（Queen Mary Long Beach）。在第二轮竞标中，无人竞标这个酒店，而首轮“假马竞标”的胜出者Madison Phoenix LLC在第二轮竞标前也决定不竞标这个酒店。

合订证券美鹰酒店信托（EHT）今早透露脱售酒店资产获得法院批准的消息时也表示，信托的美国破产业务的无抵押债权人委员会已声明支持这项脱售。委员会表示相信接受破产保护的这些公司已为这些酒店资产进行适当的行销及寻找可能的竞标者。竞标者都获得出价的机会以及在被合理要求时提供了资料。此外，竞标过程公正并且是以寻求最佳价格的方式进行。这14个酒店资产的脱售交易，预期在6月完成。

反对这个竞标出售资产的是Constellation Hospitality Group以及美鹰酒店信托的保荐者Urban Commons公司的联合创办人伍兹（Taylor Woods）和吴崇正。美鹰酒店信托的单位持有者成立的一个非正式委员会，也提出反对该脱售交易。

美国破产法庭全面推翻了他们提出反对的理由，法院认为这些成功竞标者和“假马竞标者”的出价既公正又合理，是这些待售资产可得的最高和最佳出价。法院完全批准这14个资产的脱售并授权让有关接受破产保护的公司根据交易转移资产。