莱佛士医疗与中国人寿子公司 签约建立战略伙伴关系

（早报讯）莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）与中国人寿集团旗下国寿健康产业投资有限公司（China Life Healthcare Investment Company）联合宣布签署合作框架协议，开启双方的战略伙伴关系。

根据联合文告，国寿健康是中国一级健康投资平台及服务供应商，是中国最大国有保险机构中国人寿集团的子公司。

随着谅解备忘录的签署，双方将探讨各种领域的合作和计划，包括提供医疗服务、医疗管理、培训和发展以及通过保险进行医疗融资，重点是支持人口老龄化。

莱佛士医疗今天闭市后发布消息表示：“对集团来说，这标志着对中国的持续投资和承诺，通过莱佛士中国医疗集团，集团一直在为中国的病人提供从初级到三级的全面服务。这包括在2019年建立中国第一家新加坡三级医院——重庆莱佛士医院，以及在大中华区八个城市建立国际医疗中心。除了新落成的北京莱佛士医院外，集团预计另一家三级医院——上海莱佛士医院将在2021年启用。

莱佛士医疗集团执行主席吕俊旸医生说：“我们很自豪地宣布与国寿健康产业投资有限公司建立战略伙伴关系，它是中国人寿集团的子公司，是全球领先的保险集团之一。与国寿健康产业投资有限公司的战略合作代表了我们在中国的发展历程，我们不仅希望带来莱佛士品牌的高质量和富有同情心的医疗服务，还希望带来医疗融资解决方案。作为一家医疗保健公司和新加坡本土品牌，我们很自豪能够分享我们独特的莱佛士经验、专业知识和基础设施，从而对中国的许多生命产生重大影响，包括中国人寿保险集团的3亿保单持有人中的一些人。”

莱佛士医疗今天股价涨0.88％，闭市报1.15元。