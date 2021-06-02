（早报讯）美国华尔街隔夜股市呈横摆，道琼斯工商指数微升0.13％，纳斯达克指数和标普500指数则下跌不超过0.1％。

我国冠病疫情趋稳，投资者对市场前景感到乐观。新加坡海峡时报指数昨天上扬22.95点或0.73％，收市报3187.23点。

周三（6月2日）值得关注的个股：

1.吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝置业（Keppel Land）获得星展银行（DBS）提供的1亿5000万元可持续性相关贷款。贷款利率同新元隔夜利率（SORA）挂钩，以五年为期。这笔贷款将用于再融资、新发展项目的资本开支等。

2.伟合控股（Wee Hur）旗下独资子公司伟合建筑（Wee Hur Construction）赢得建屋发展局的一项比达达利项目合同，总值1亿7670万元。

3.宝德集团（Boustead Singapore）披露，集团子公司宝德项目（Boustead Projects）与越南建材供应商Khai Toan Joint Stock公司签署期权协议，将以逾2892亿越南盾（约1700万新元）收购后者在两者开设合资公司持有的49％股权。

4.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）打算派发3亿元的次级永久证券（subordinated perpetual securities），这属于信托20亿元的多币种债务发行计划，票息率为每年4.3％，发行日期将在6月9日。

5.在安装新的冷冻干燥器之后，iX生物制药（iX Biopharma）位于澳大利亚制造工厂将能扩大生产WaferiX，这项专利科技可实现更快的治疗作用和可预测的剂量。

6.针对马来西亚从昨日起实施为期两周的全国封锁，祥发控股（CFM Holdings）披露新山业务能继续运营，但限制最多六成人力；槟城业务只能按一成人力来运转，公司已向当地政府申请提高至六成。公司现阶段无法评估马国的全面行动管制令对公司本财年截至6月底的每股盈利或每股资产净值造成影响。