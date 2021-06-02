教育部长陈振声：培养年轻一代信心 发挥潜力日趋重要

（早报讯）在网络时代，孩童与青年面对更多的比较与竞争，但网络世界有时将事物刻画得太完美，促成的比较行为或对年轻人的信心造成负面影响。教育部长陈振声指出，培养年轻一代的自我认知与自信，了解自身的强项并加以发挥，显得日趋重要。

教育部长陈振声今天在线上教师研讨会和“精益求精教育展”（MOE ExCEL Fest）致辞时，阐述我国教育界如何应对当前冠病疫情挑战，以及接下来栽培新加坡人的重点。

他提到，人们须有信心在全球化世界竞争，接受自己并有信心能主导自己的发展道路。学生今日所学的许多知识在他们踏入职场时可能已不适用。

世界500强企业的平均寿命已从50年缩短至15年。个人保持与时俱进，加快学习的步伐显得日益重要。此外，人们更须建立自信，接受自身的长处与短处，有信心发挥潜能。

陈振声坦言，今时的年轻人不容易，上一代的年轻人可能只同邻居和同学竞争，但现今的孩子在网络时代，比较与竞争的对象来自世界各地。“如何协助孩童与青年建立信心，接受自己、清楚自身的强项并加以发挥，变得日益重要。”

在信息流通的环球化社会，他也鼓励新加坡人勇于向他人学习，将好的点子应用在我国、或开创新点子。

陈振声强调，迎接未来世界的挑战当儿，我国必须保持开放与包容态度、维持诚信的价值观。唯才是用的制度也得不断改进，确保肯定人才的定义不是单一的，并且得认同人们会在人生不同阶段发展潜能，没有所谓的“一考定终身”。

此外，有能力的个人应回馈社会，照顾资源较缺乏的，如此一来，我国才有信心，每个人无论起点，都有发挥的机会。