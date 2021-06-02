丰树产业集团全年净利增加4％至18.5亿元

（早报讯）得益于投资全球物流和数据中心，加上一次过的会计收益，丰树产业集团（Mapletree Investments）全年取得18亿5000万元净利，同比增加4％。

集团今天（6月2日）披露了截至今年3月31日的2020/2021财年业绩。

集团指出，18亿5000万元净利是包括了丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）分拆的一次过会计收益（accounting gain）。如果不包括这部分收益，全年净利为10亿2000万元。

上财年的强劲表现突显了集团营运和资本再循环方面的努力，另外还有1亿7500万元的重新估值收益。集团认为，持续投资那些在冠病疫情期间仍展现增长潜能的领域，也为它带来收益。

不过，与丰树工业信托分拆，加上零售和住宿资产的表现较为疲弱，集团的营收同比减少了29.4％至27亿元3590万元。

来自现有投资组合的贡献，加上美国数据中心资产以及印度的商务资产开始全年贡献盈利，集团的经常性扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）维持在6亿3330万元的强劲水平。

集团在20/21财年的股本回报率（ROE）和投资资本回报率（ROIE）分别为10.6％和8.6％。

截至该财年，集团拥有20亿2130万元现金储备，净资产负债比减少两个百分点至60.5％。股东基金（shareholder’s fund）增加9.8％至176亿6010万元。



