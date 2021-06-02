通过社媒威胁布莱顿前锋 本地“炮兵”迷认两罪

（早报讯）不忿布莱顿前锋在球场上撞伤阿申纳守门员后还进球赢了球赛，新加坡年轻“炮兵”球迷通过社交媒体威胁布莱顿前锋，还恫言要伤害他全家。这名炮兵迷日前在国家法院被控，今早（6月2日）认罪。

被告黄德仁（译音，19岁）面对四项触犯防止骚扰法令的罪名，指他在去年6月24日至7月1日之间，通过Instagram威胁布莱顿前锋莫佩，促使莫佩感到恐慌。

他今早承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后，法官下令提交他的缓刑监视以及青年改造所报告。

庭上揭露，被告案发时是一名初级学院学生。

去年6月20日的英格兰足球超级联赛中，布莱顿（Brighton）的前锋莫佩（Maupay）撞伤阿申纳（Arsenal）的守门员雷诺（Leno），最后更在伤停补时阶段进球，布莱顿最终以2比1赢得球赛。

被告是“炮兵”阿申纳的死忠球迷，他在亲戚家观赏了球赛后对莫佩感到非常愤怒，因此决定用匿名的Instagram账号“吓吓”莫佩，在6月24日晚上10时25分至隔天凌晨1时14分之间三次发私信，威胁要伤害莫佩和他的家人。

莫佩向英超联盟举报后，Instagram封锁了被告的账号。他于是开新的匿名账号，在7月1日晚上再次发私信威胁莫佩。

英超联盟后来查出账号源自新加坡，因此在新加坡报案，警方过后被告逮捕。

主控官指出，被告虽然年轻，但是罪行非常严重，远在英国的莫佩饱受惊吓，一度为了保护家人故意远离他们，因此请求法官除了考虑提交缓刑监视报告以外，也下令提交青年改造所报告。

法官同意控方的立场，要被告在等待报告出炉这段时间好好反省，指即便他再怎么不喜欢某个球员，也没必要做出这样的行为。