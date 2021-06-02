面簿设页诽谤姐称她是“杀人犯” 女子违保护令监14周

（早报讯）设立面簿页面诽谤姐姐，广发电邮给姐姐同事，称姐姐是“杀人犯”，女子甚至三更半夜骚扰母亲，并在母亲拒绝开门后把母亲反锁在屋里。

多次跟母亲和姐姐“过不去”的女子，因屡次违反个人保护令，昨日（6月1日）被判坐牢14周。

被告黄惠仪（26岁）共面对11项控状，包括非法禁锢、偷窃、骚扰、违反个人保护令等罪状。她昨日承认其中七项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，由于被告的母亲和姐姐分别在2011年及2016年向家事庭申请个人保护令，被告因此不跟她们同住，只是偶尔让她回家过夜。

今年3月2日上午，被告上门后发现大门没锁，擅自走进屋内，用自备的锁头将大门上锁，随后把自己反锁在姐姐睡房内，趁机查看姐姐手机，盗取姐姐男友及同事的联络资料。

姐姐出不了大门，又被锁在睡房外，一怒之下报警求助。

同天，被告就以姐姐的名义设立面簿账号，上载姐姐以及她和男友的合照，并留言指姐姐背着男友“劈腿”，还说姐姐是疯狂的“杀人犯”，拿刀捅老板、经理及顾客，说她“禽兽不如”。

同天晚上7时许，被告又发电邮给姐姐公司的人事部，刻意抹黑她，对她造成骚扰。

被告也曾在去年6月25日凌晨2时许，上母亲家大力敲打窗户，直到邻居出面劝说才离开。但被告在离开前，也用自备的锁头把大门锁上，非法将母亲禁锢在家中。