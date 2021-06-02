欲拍巴士照被阻 上网恐吓要杀人 青年认罪

（早报讯）青年企图拍巴士照片被车长阻止，竟恼羞成怒，上网称要杀害三家巴士公司的主席，扬言要砍伤警员和保安，昨午（6月1日）认罪。

被告是20岁的郑元康，他一共面对12项控状，包括触犯防止骚扰法令和刑事恐吓控状，控方以其中6项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年7月14日中午，被告在三巴旺地铁站欣赏停泊在附近的巴士，怎料他试图拍下照片时却被车长阻止，被告耿耿于怀，随后在面簿贴文称要杀害本地三家巴士公司的主席。

几分钟后，被告再次发文，这次辱骂警方、策安保安，扬言要在三巴旺和每个地铁站，砍伤警员和保安，让他们遍体鳞伤。他也称，要拿马克笔、铁锤、剪刀等武器，破坏地铁车厢。巴士公司在接到公众通报后报警，被告当天撤下贴文。

被告也在去年10月14日早上发电邮，骚扰一名在特别学校工作的辅导员，并在电邮中要辅导员闭嘴，否则将持刀到学校。这名辅导员曾在2017年阻止被告和学校的另一名女教师合照，被告因此想炸掉警局，以免对方报警。此外，去年12月15日，被告因不满心理卫生学院的护士要他回到床位，竟通过面簿发简讯给护士，要她别多管闲事，否则会把她丢出窗外。

不仅如此，被告也曾因为需要保持安全距离，无法和一名当安全距离大使的空姐拍照，气得发电邮恐吓，称要持致命武器攻击对方。

被告昨午认罪，控方表示，被告曾在2018年因骚扰罪被判缓刑监视。根据心理卫生学院的报告，被告患有自闭症、轻微智障和注意力缺陷多动障碍，而他的病情与犯罪行为有直接关系。

法官下令让被告接受评估，看他是否适合强制性治疗，案展下月下判。（人名译音）