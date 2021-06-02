经济展望和通胀担忧影响亚股 新加坡股市今天回跌0.8％

（早报讯）经济与通胀预期和疫情继续是亚太股市交易的主题，新加坡股市周三（6月2日）从5月底的一轮涨势后继续进行歇息，反映蓝筹股走势的海峡时报指数回跌26.19点或0.82％，闭市报3161.04点。

澳大利亚的强劲经济表现鼓舞悉尼股市上涨1.04％，投资者对日本经济重开的希望支持东京股市上扬0.46％。但油价涨至70美元以上以及美国经济强劲带来通胀担忧，影响美国股指期货周三开盘至今继续横摆，上海、深圳、香港和首尔股市则分别下跌0.76％、1.18％、0.58％和持平。布伦特原油期货价已涨至70美元以上的超过两年高位，而美国十年公债收益率保持在1.60％以上。

本地股市整体交易量显著增至23亿3000万股，总值增至12亿8000万元。上升股234只，下跌股260只。

海峡指数成份股跌多升少，22只下跌，4只持平，仅4只逆流上涨。华侨银行（OCBC）跌幅最大，共跌1.51％，闭市报12.37元。海指最大的压力依然来自银行股，星展集团控股（DBS）股价跌1.42％至29.92元，大华银行（UOB）股价跌0.68％，闭市报26.13元。

云顶新加坡（Genting Singapore）股价继续上扬1.17％，闭市报0.87元，是涨幅最大兼交易量最高的海指成份股，也是全场第五活跃股。云顶新加坡股价周三涨幅一度接近3％，它周一获选成为日本横滨综合度假胜地两个合格竞标者之一。马银行金英证券把对该股的推荐上调至“购买”，目标价为1.16元。

其他个股方面，综合制造科技（MFG Integration）今早股价一度大涨26.67％，交易异常活跃，引来新交所询问原因。综合制造科技中午过后答复说不知原因。该股闭市时涨幅收小至11.67％，闭市报6.7分。

绿科控股（ecoWise Holdings）今天股价飙涨30.19％，收报6.9分，交易量高达1亿9840万股（总值1351元），是全场第二活跃股，仅次于今天上市的新航附加股。绿科控股之前两天暂停交易，因上周五股价飙涨35.90％并且交易异常活跃。该公司前周收到大股东要求召开特别股东大会，以撤除一名董事并委任三名新董事。