所有成员已转为领取月薪 日薪公共雇员联合会解散

（早报讯）由于按工作天数计酬的公共雇员已全数转为领取月薪，代表公共服务中收入最低群体的日薪公共雇员联合会已经获准解散，该会所有成员已在较早前过户公共雇员联合会。

根据周三（6月2日）下午发布的政府宪报电子版，日薪公共雇员联合会（Amalgamated Union of Public Daily Rated Workers，简称AUPDRW）是在周二（1日）获得工会注册官批准解散。

AUPDRW成立于1992年，所代表的日薪工人大多在五六十岁左右，主要负责清洁、灭蚊、垃圾焚化和打理坟场等工作。他们的收入按出勤天数计算，是公共服务中收入最低的群体。

职总受询时指出，AUPDRW所有约四百名成员已经过户公共雇员联合会（Amalgamated Union of Public Employees，简称AUPE），AUPDRW的解散程序预计将在六月中旬完成。

日薪工人是殖民地时期遗留下来的公共服务职称，这些雇员大多没有完成小学教育，按出勤工作天数计酬。与一般公务员不同的是，他们如果辞职只需给予24小时的通知，而且也能在获得当局许可的情况下，打超过一份工。

在“全盛时期”，本地代表日薪工人的14个工会曾有多达1万4000名会员，这些工会1992年合并组建AUPRDW之后，会员人数已经逐年减少。