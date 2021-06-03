（早报讯）华尔街隔夜股市周三（6月2日）小幅攀升，纳斯达克指数和标普500指数同样上涨0.14％，道琼斯工商指数则涨0.07％。

经营电影院的AMC娱乐、游戏驿站（GameStop）以及黑莓（BlackBerry）这类模因股票（meme stocks）受到追捧，其中AMC娱乐飙涨95％至62.55美元，盘后上涨逾7％。

较早开盘的东京、悉尼和首尔股市皆上扬，涨幅介于0.23％至0.5％。

新加坡股市昨日从5月底的一轮涨势后继续进行歇息。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日回跌26.19点或0.82％，闭市报3161.04点，扩大本周至今跌幅。

周四（6月3日）值得关注的个股：

1.胜科工业（Sembcorp Industries）首次发售的4亿元绿色债券昨天（6月2日）定价，这个2023年到期的债券票息率2.45％。这个绿色债券预期将在新交所挂牌。

2.祥发控股（CFM Holdings）将以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology Pte. Ltd.的51％股权，一旦收购完成后者将成为子公司。祥发控股周四开市前披露这个消息后，宣布暂停交易。

3.GRP公司的董事Mahtani Bhagwandas最近被商业事务局（CAD）问话，因他担任名义董事的某些私人公司涉及当局在调查的案件。GRP公司昨日表示，该董事已通知集团，他并不是当局调查的对象，而是在协助调查。当局对他并没施加限制或条件，旅行文件也没被警方扣留。目前还没有任何人和公司被控告。

4.主板挂牌公司UMS控股（UMS Holdings）收购关联公司圣和控股（JEP Holdings）的交易昨日傍晚5时30分截至，UMS控股共持有圣和71.66％股权。UMS控股以每股0.2元全面收购圣和，该献议在4月转为强制无条件。