宏茂桥警署获颁“2020年最佳警署奖”

（早报讯）去年冠病疫情来袭初时，一名无业男子利用公众的恐惧心理，在22天内诱骗16人向他购买口罩、搓手液、温度计等，骗得2600多元。宏茂桥警署接获通报后介入调查，迅速将男子绳之以法。男子最终被判坐牢两年半。

这起在去年引起公众注意的案子，由获颁“2020年最佳警署奖”的宏茂桥警署处理。宏茂桥警署署长助理警察总监张子明（37岁）受访时感叹，每当有危机发生时，就会有人利用公众的恐惧心理来干案。

去年阻断措施实施期间，更多人待在家里，不法之徒也跟着“转战”网络，导致本地去年的骗案明显上升，张子明说：“2019年，骗案占罪案总数的27.2%，但去年却上升到42.1%。”

在冠病疫情刚来袭时，不少人担心买不到口罩，不法之徒就利用这样的心理，在网购平台Carousell谎称要卖口罩，等受害人交钱后才发现对方根本没有口罩。

无业男子郑一杰（译音）就是利用这个手法骗钱，宏茂桥警署在去年3月接获多人举报后，立刻展开调查，发现郑一杰去年3月在22天内骗了16人跟他买口罩、搓手液、温度计等，涉及骗款约2630元。

郑一杰共面对27项控状，并在去年9月被判坐牢两年半。

张子明感叹道，骗子深知人性的弱点，更懂得抓准时机下手。“所以我们除了取缔罪犯，更加强教导公众如何通过蛛丝马迹来辨识骗案，防止罪案的发生。”

冠病疫情为前线人员带来巨大的心理压力，前线警员办案时多少会担心是否曾与确诊病患接触，因为这不仅仅意味着自己得接受隔离，团队也会受到影响。

因此，宏茂桥警署能在这样的工作压力下荣获“2020年最佳警署”的殊荣，对张子明来说别具意义。

他说：“我们感到很意外也很开心。这个奖项特别有意义，因为去年是新加坡警察部队成立200周年庆，纪念警察为社区服务200年。去年也暴发了冠病疫情，带来前所未有的挑战，也影响了全世界的人。得到这份奖项是莫大的成就，这份成就属于警署的所有警员，他们过去一年来真的辛苦了。”