宏茂桥警署获颁“2020年最佳警署奖”

（早报讯）去年冠病疫情来袭初时，一名无业男子利用公众的恐惧心理，在22天内诱骗16人向他购买口罩、搓手液、温度计等，骗得2600多元。宏茂桥警署接获通报后介入调查，迅速将男子绳之以法。男子最终被判坐牢两年半。
这起在去年引起公众注意的案子，由获颁“2020年最佳警署奖”的宏茂桥警署处理。宏茂桥警署署长助理警察总监张子明（37岁）受访时感叹，每当有危机发生时，就会有人利用公众的恐惧心理来干案。
去年阻断措施实施期间，更多人待在家里，不法之徒也跟着“转战”网络，导致本地去年的骗案明显上升，张子明说：“2019年，骗案占罪案总数的27.2%，但去年却上升到42.1%。”
在冠病疫情刚来袭时，不少人担心买不到口罩，不法之徒就利用这样的心理，在网购平台Carousell谎称要卖口罩，等受害人交钱后才发现对方根本没有口罩。
无业男子郑一杰（译音）就是利用这个手法骗钱，宏茂桥警署在去年3月接获多人举报后，立刻展开调查，发现郑一杰去年3月在22天内骗了16人跟他买口罩、搓手液、温度计等，涉及骗款约2630元。
郑一杰共面对27项控状，并在去年9月被判坐牢两年半。
张子明感叹道，骗子深知人性的弱点，更懂得抓准时机下手。“所以我们除了取缔罪犯，更加强教导公众如何通过蛛丝马迹来辨识骗案，防止罪案的发生。”
冠病疫情为前线人员带来巨大的心理压力，前线警员办案时多少会担心是否曾与确诊病患接触，因为这不仅仅意味着自己得接受隔离，团队也会受到影响。
因此，宏茂桥警署能在这样的工作压力下荣获“2020年最佳警署”的殊荣，对张子明来说别具意义。
他说：“我们感到很意外也很开心。这个奖项特别有意义，因为去年是新加坡警察部队成立200周年庆，纪念警察为社区服务200年。去年也暴发了冠病疫情，带来前所未有的挑战，也影响了全世界的人。得到这份奖项是莫大的成就，这份成就属于警署的所有警员，他们过去一年来真的辛苦了。”
[𝐎𝐮𝐫 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞, 𝐎𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞]
[𝐎𝐮𝐫 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞, 𝐎𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞] The Singapore Police Force commemorates Police Day on 3 June every year. On this day, we celebrate our past achievements, recognise the contributions of our officers across generations, and reaffirm our commitment to serve the nation. Being at the forefront of law enforcement within the community, our officers are often faced with challenging situations every day that require them to make tough decisions with the interests of the public at heart. Watch the video to catch a glimpse of the varied situations that officers deal with in their line of duty, and the choices they make to keep Singapore safe and secure. #safeguardingeveryday #singaporepoliceforce #policeday2021Posted by Singapore Police Force on Tuesday, June 1, 2021